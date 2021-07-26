Moody’s uyardı: Türkiye ‘varlık riski’ en yüksek ülkelerden

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üç ülke için varlık riski uyarısı yaptı.

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Raporda varlık riski uyarısının yapıldığı ülkelerin başında Nijerya yer alırken Türkiye ve Kolombiya ise takipte.

Değerlendirmede, özellikle son dönemde bazı gelişen ülkelerin yeniden artan vaka sayıları ile karşı karşıya olduğu, bazı ülkelerde ise toparlanmanın devam ettiğinin altı çizildi.

Moody’s, denetimi gevşetme tedbirlerinin kaldırılmasının, sorunlu kredileri 2021 sonuna kadar Nijerya’da 300, Kolombiya’da 130, Türkiye’de ise 100 baz puan artıracağı görüşünde.

Yavaşlayan kredi büyümesi ile artan yeniden yapılandırmaların, Türkiye’deki hesaplamaları etkilemesinin beklendiği de raporda altı çizilen bir diğer unsur.

Pandemi nedeniyle son 1,5 yıldır sorunlu kredilerin takibe atılması süresi uzatılırken, eylülde bu sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Reuters geçen haftalarda, hükümetin, seçim öncesi büyümeyi ve piyasayı hareketlendirmek için yeni bir kredi genişlemesi adımı atmayı planladığını yazdı.

Fakat geçen yıl kamu bankalarının devreye sokularak düşük faizli kredi dağıtılması, üç bankanın net karlarında önemli düşüşlere yol açmıştı.

Halkbank’ın ilk çeyrek net karı yıllık bazda yüzde 93, Vakıfbank’ın yüzde 56, Ziraat Bankası’nın da yüzde 49 düşmüştü.