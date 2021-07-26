Tunus cumhurbaşkanı, başbakanı azledip meclisi askıya aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi’yi görevden alıp meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu açıkladı. Ayrıca milletvekillerinin dokunulmazlıklarını da askıya aldı.

Said’in konuşmasından sonra sokaklara inenler sevinç gösterileri düzenledi.

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Said, kısa bir süreliğine sevinç gösterileri düzenleyenlerin arasına katıldı.

Meclisin en büyük partisi, İhvan’a (Müslüman Kardeşler) yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi ise olup biteni ‘darbe’ olarak niteledi. Nahda lideri Meclis Başkanı Raşid Gannuşi, “Bu anayasaya ve devrime karşı darbedir. Tüm halkı meşru olmayan bir diktatörün darbesine karşı koymaya çağırıyorum” dedi.

Çağrı üzerine Nahda taraftarları da meclis önünde toplandı.

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Tunus’ta son günlerde hem ekonomik kriz hem de Covid-19’da artan vaka ve ölümlerden dolayı hükümetin istifası talebiyle protestolar düzenleniyordu. Aynı zamanda hükümet ülkeyi İslamcı bir çizgiye çekmekle de eleştiriliyordu.

Ülkenin için geçtiği olağanüstü koşullar nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını belirten Said, “Tunus’un içinde bulunduğu yağma, yangın ve kaotik durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alması gerekiyor” dedi.

‘Kurşun atana, ateşle karşılık verilecek’

Said ayrıca bazı grupların ülkede iç savaş çıkarmak için para topladığını da öne sürerek şöyle dedi: “Eline silah almayı veya kurşun atmayı düşünen herkesi, silahlı kuvvetlerin buna ateşle karşılık vereceğini söyleyerek uyarmak istiyorum.”

Askerler: Talimatlara uyarız, sizi içeri almayacağız

Gannuşi ve bazı milletvekilleri karardan sonra meclise gitti ancak asker engeliyle karşılaştı. Askerler Gannuşi ve yanındakilere “Biz askeriz ve talimatlara uyarız. Sizi içeri almamamızı söylediler” dedi. Gannuşi’nin yanıtı ise “Meclise girene kadar buradan ayrılmayacağız. Biz halk, vatan ve anayasa adına buradayız” oldu.

Meclis ile Nahda Partisi genel merkezi gibi bazı noktalarda güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca havaalanı ve devlet televizyonu gibi noktalarda da güvenlik önlemleri artırıldı.

Gannuşi’nin Türkiye ziyareti ve Libya krizi

Gannuşi Türkiye’ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Özellikle Libya konusunda Türkiye ile aynı politika çizgisinde. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye yaptığı ziyaret ülke içinde büyük tartışmalara neden olmuş hatta ‘ulusal egemenliğin ihlali’ olarak nitelendirilmişti.

Bazı milletvekilleri, Türkiye’yi Libya’daki krizi körüklemekle suçlamış ve Gannuşi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Tunus devletinden resmi bir talimat almadığını söylemişti.

Hatta Gannuşi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kapalı ve özel bir görüşme yaptığı için soruşturulması da istenmişti.

Milletvekili Munci er-Rahvi söz konusu ziyaretle ilgili şöyle konuşmuştu: “Müslüman Kardeşler’in merkez karargâhı Erdoğan liderliğindeki Türkiye’dir. Nahda Hareketi ise bu örgütün bir koludur. Bu durum, Tunus ve Tunuslular için tehdit oluşturuyor.Şimdi bölge, gerçek bir savaşla karşı karşıya ve Türkiye bölgede bu savaşın davullarını çalıyor. Gannuşi’nin yaptığı ise siyasi saçmalık.”