‘Duygular’ anketi: Hiç olmadığı kadar stresli ve öfkeliyiz

Gallup’un düzenlediği ‘duygular’ anketi, dünyanın artık rekor düzeyde stresli, öfkeli, üzgün ve endişeli bir ruh haline girdiğini ortaya çıkardı. Covid-19’un yanında en büyük sebepler eşitsizlik ve yolsuzluklar olarak sıralandı.

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Ekonomik veriler, dünya genelinde çalışanların yarısının Covid-19 nedeniyle daha az para kazandığını ve milyonlarca insanın da işini kaybettiğini gösteriyor. Diğer yandan dünyanın en zenginleri pandemi sürecinde servetlerini katladı.

116 ülkeden 160 bini aşkın kişiyle düzenlenen ‘Gallup 2021 Duygular’ anketinde, ülkelerin yarısından fazlasında stresin arttığı ortaya kondu. Araştırmada ‘gülümseme, mutluluk, üzüntü, saygı’ gibi duygu durumları da sıralandı. Ankette son 24 saat içinde gülümsediğini veya güldüğünü söyleyenlerin oranı, 2019’daki orana göre 5 puan düşerek anketin 15 yıllık tarihindeki en düşük seviyeyi gördü.

Dünya genelinde ankete katılan yetişkinlerin yüzde 40’ı, katılımlarından bir gün önce çok fazla düzeyde stres yaşadıklarını belirtti. 21 ülkede ‘stres oranında çift haneli artışlar’ meydana geldi.

Gallup anketinin organizatörleri, “2020’de dünya, son 15 yılda hiç olmadığı kadar üzgün, öfkeli, stresli ve endişeli” dedi.

ABD’liler öfkeli

ABD’den ankete katılanların yüzde 59’u endişe duygularının arttığını belirtirken, yüzde 51’lik bir çoğunluk stres için aynı şeyi söyledi. ABD’lilerin yaklaşık dörtte üçü üzüntü durumlarının arttığı dile getirirken, yüzde 82’si ise daha sık öfkelendiğini bildirdi.

Gelir eşitsizliği olumsuz duyguları artırdı

Gelir dağılımı açısından adaletsizliğin daha derin olduğu ülkelerde, başta öfke olmak üzere olumsuz duyguların bir hayli arttığı gözlendi.

Rapora göre küçük çocuğa sahip kadınlar ise stres seviyeleri açısından en ağır darbeyi aldı.

Gallup yöneticisi Jon Clifton, Covid-19 salgınının bu seneki verilerde büyük bir rol oynamasına rağmen, olumsuz duyguların son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde artışta olduğuna vurgu yaptı.