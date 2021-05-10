Toplumsal belirsizlik ve stres arttığı zaman ne yapılır?

SELİM BAŞARIR

Dünyanın tamamı gibi ülkemiz de çeşitli sorunlarla uğraşıyor. Covid-19 pandemisi, uzamış ekonomik kriz, toplumların kendi yönetimlerine güvenlerinin azalması, hemen her ülkenin ortak sorunu haline geldi.

Bir ulustan öncelikle beklenen, varsayımsal olarak her bireyinin kendi işini ya da görevini en iyi, en düzgün ve tam zamanında yapmasıdır. Ancak, bir insanın işini ya da görevini, iyi, düzgün ve zamanında yapabilmesi için, fiziki ve mental (ruhsal) koşulların asgari yeterliliğine ve dengesine özen gösterilen bir iş ve yaşam ortamı sağlanması gerekir. Bu yolda ilk adım da o ortamda belirsizliğe izin verilmemesidir.

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Belirsizlik, yani içinde bulunulan durum ve o durumun ne yöne evrileceği konularında yeterli bilgi ya da veri sahibi olmamak, bireylerin stres düzeyini arttırır. Yüksek ve sürekli strese uzun süre maruz kalmak ise bireylerde hem düşünce bulanıklığı yaratır hem de orta vadede anksiyete artışı ve depresyon ataklarına neden olur.

Böyle bir süreç içinde yaşayan insanlardan, doğru değerlendirmeler yapmasını ya da doğru ve faydalı kararlar alıp uygulamasını bekleyemeyiz..

Ulus düzeyinde belirsizlik duygusuna yoğun maruz kalınıyorsa toplumsal itaat, inanç ve güven sorunlarına, bireysel düzeyde kaygı, tükenmişlik ve sağlık sorunları eşlik etmeye başlar ve stres sonlansa bile, çoktan yerleşmiş psikotravmanın etkisiye yüksek stres duygusu kişilerde içten içe var olmaya ve rahatsızlıklar yaratmaya devam eder.

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Çaresi, toplumu düzenli olarak, yeterli, gerçek ve doğru bilgiyle beslemektir.