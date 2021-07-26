Diken

Yaramazlara biraz batar!

Çin temel konularda özel dersi yasakladı

Çin, aileler üzerindeki finansal baskıları azaltmak için temel ders konularına dair özel ders verilmesini yasaklayarak oldukça büyük olan ülkedeki özel eğitim sektöründe şok etkisi yarattı.

Fotoğraf: Reuters

Bu adım Asya borsalarında düşüşü tetikleyen unsurlardan biri oldu.


Reuters ajansının ulaştığı hükümet belgesine göre Çin’in eğitime dair politika değişikliği kararı aynı zamanda bu sektöre yabancı yatırımın yapılmasını da yasaklıyor.

Bu adım Çin’in 120 milyar dolar büyüklüğündeki özel ders sektörünü yok etmekle tehdit ederken, New Oriental Education & Technology Group ve Koolearn Technology Holding Ltd gibi Hong Kong ve New York borsalarında işlem gören özel ders şirketlerinin hisselerindeki sert düşüşü tetikledi.

SON HABERLER

Zülâl Kalkandelen: Veganizm, en ilerici devrimci mücadele

Gazeteci-yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen, Türkiye’nin ilk veganlarından. 20’li yaşlarından beri hayvan haklarını savunuyor, veganlığın etik ve politik tercihlerle bağlantısının altını kalın çizgilerle çiziyor. Kalkandelen’in ‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı.

İkinci Meşrutiyet, Lozan ve yeni Türkiye

Yeni Türkiye’yi kurgulayanların dış politikaya ilişkin hayalleri bugün gerçeklerin duvarına çarpıp dağıldıkça, Lozan Anlaşması gibi konulara geri dönüp hayıflanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.

Türkiye’nin OECD notları dökülüyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2021 raporuna göre Türkiye hem eğitim hizmeti hem adalete güvende sınıfta kaldı. Türkiye hukukun bağlayıcılığı ve yolsuzlukla mücadelede de yetersiz bulundu.