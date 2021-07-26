Üçüncü doz tartışmasında Uğur Şahin hangi tarafta?

Covid-19’a karşı aşı üreten BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin aşının etkisinin azaldığını ancak yine de ağır hastalığa karşı koruduğunu, çoğu kişinin üçüncü doza ihtiyacı olmayabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Der Spiegel

Türkiye’de 50 yaş üzerindekilere ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulaması yaklaşık iki aydır devam ederken dünya hala gerekli olup olmadığını tartışıyor.

Wall Street Journal’a konuşan Şahin, geçen hafta İsrail’den gelen verileri doğrulayarak Delta varyantının hızla yayıldığı ülkede ocak ayında aşılarını olanlarda bağışıklığın azaldığını ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı ön verilere göre vakaların çoğunun Delta varyantından kaynaklı olduğu dönemde iki doz aşıdan sonra enfeksiyon riskini azaltmada yüzde 39, belirtili geçirmede yüzde 40 etkili olduğu görüldü. Bakanlık aynı dönemde aşının ağır hastalığı önlemede yüzde 91 etkili olduğunu belirtti.

İsrail’de bağışıklık sistemi zayıf yetişkinlerde üçüncü doz Pfizer/Biontech aşısı uygulanıyor. Ancak genel nüfusa üçüncü doz aşı uygulaması yapılıp yapılmayacağı konusunda değerlendirmeler sürüyor.

Şahin takviye dozu olarak da bilinen üçüncü dozun uygulanıp uygulanmaması konusunda bir öneride bulunamayacağını belirterek, yalnızca İsrail örneğinde olduğu gibi gerçek hayattan elde edilen verileri yorumlayabileceğini söyledi.

Şahin “Üçüncü doz tartışması biz olmadan devam etmeli. Biz yalnızca veri sağlayabiliriz hükümetler neye ihtiyaçları olduğunu bize söylemeli” dedi.

İsrail’deki veriler

BioNTech’te ilk açıklanan koruma oranı yüzde 94’tü. Ancak aşılamada lider konumda yer alan İsrail’de sağlık bakanlığı, kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırıldığı ve daha bulaşıcı Delta varyantının baskın hale geldiği son dönemde, yaklaşık bir aylık periyotları kapsayacak şekilde güncel salgın verilerini açıklayarak, aşının mevcut koşullardaki etkinliğine dair çıkarımlarda bulunuyor.

Bakanlığın iki hafta önce duyurduğu verilerde yüzde 94’lük oranın yüzde 64’e indiği görülmüş, bakanlık, bu düşüşün Delta varyantının ülkede yayıldığı bir döneme denk geldiğini belirtmişti. Daha sonra bu oranın yüzde 39’a düştüğü açıklanmıştı. Aşının hastaneye yatışları ve ağır hastalığı önlemede halen çok etkili olduğu da kaydedilmişti.

Britanya’daki araştırma: Yüzde 88 etkili

Öte yandan, son olarak, Britanya’da 19 binden fazla insanın katıldığı araştırmada da BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının tek dozunun yüzde 30 iki dozunun ise yüzde 88 oranında semptom gösteren Delta varyantına karşı koruma sağladığı belirtilmişti.