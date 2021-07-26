Sağlık müdürü: Aşılanmayanlar yeni varyantlara sebep olabilir

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, aşı olmamış kişilerin hem hastalığa açık hale getirdiğini hem de hastalığın yayılımına neden olabileceğini ifade ederek, “Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Hiç aşı olmayanlarla ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışına sebebiyet verdiğini ifade eden Bilge şöyle devam etti: “Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Aşının içindeki maddeler aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağlar. Hiç aşı olmayanlar ve ikinci doz aşısını yaptırmayanların vaka artışının temel nedenidir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske-mesafe-hijyen kurallarına daha sıkı uymalıdırlar.”

Bilge, tam aşılı kişilerin, Delta varyantıyla karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişilerdir. Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar. Covid-19’la mücadelenin kurallarına uyulmazsa ve aşı yaptırılmazsa salgın düşündüğümüzden daha uzun ve daha ciddi devam edebilir.”

‘Aşı olmayanları ikna edin’

Sağlık Bakanlığı’nın 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığına işaret eden verilerini anımsatan Bilge, “İkinci dozu olmayanların sayısı 17 milyon. Çift doz aşı olup üçüncü doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Kendiniz ve toplum için aşınızı yaptırın. Aşı olmayanları da aşı yaptırmaya ikna edin. Pandemiyi aşıyla yeneceğiz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın, 10-16 Temmuz haftasına ilişkin açıkladığı corona virüsü risk haritasına göre 900 bin nüfuslu Eskişehir’de vaka sayısı 100 bin kişide 66,83’e geriledi. Kentte 528 bin 452 kişi birinci doz, 349 bin 223 kişi ise ikinci doz aşılarını oldu. Üçüncü doz aşı olanlarla birlikte toplam yapılan aşı sayısı 946 bin 704’e ulaşırken, Eskişehir yüzde 74,3 aşılama oranıyla Türkiye’de Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir ve Amasya’dan sonra 7’nci sırada yer aldı.