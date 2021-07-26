Aşılamada sondan ikinci ilde gençleri teşvik için hediye çekilişi

Şanlıurfa’da Covid-19 aşılama oranını artırmak için gençlere yönelik hediye çekilişi düzenlenecek.

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En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa’da, aşılananların sayısını artırmak amacıyla valilikle birlikte çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda, genç nüfusun yüksek olduğu ilde, 18 ila 25 yaş arasındaki kişilerin aşı yaptırmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli hediyeler verilecek. Bu yaş gruplarında aşı yaptıran kişiler arasında her hafta yapılacak çekilişle tablet ve bisiklet gibi hediyeler dağıtılacak.

AA’ya konuşan Vali Abdullah Erin, 65 yaş üstündeki aşılamada da iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek şöyle devam etti: “65 yaşın altına, diğer yaş gruplarına geçtikçe aşılama performansımızın düştüğünü gördük. Özellikle 18-25 yaş arasındaki büyük bir nüfus kitlesi var ve bu nüfus grubundaki aşılamada maalesef istediğimiz seviyeyi bugüne kadar elde edemedik.”

Erin, kentteki aşılama oranını arttırmak için seyyar ekipler oluşturduklarını, evlerde de aşı çalışması yaptıklarını anlatarak, bölgedeki siyasetçiler ve kanaat önderlerinin de çağrılarda bulunduğunu söyledi.

Kentteki aşılama oranının yapılan çalışmalarla yüzde 15’lerden yüzde 35’lere çıkarıldığını, ancak bu durumun yeterli olmadığını ifade eden vali şunları söyledi: “Toplumsal bağışıklığın sağlanması içinde ilk etapta yüzde 70’lik bir aşılama oranı şart. Bunu gerçekleştirebilecek olan da gençlerimiz. Özellikle şu aşamada bütün gençlerimizi sorumlu davranmaya ve bir an önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Teşvik amaçlı da önümüzdeki günlerden itibaren inşallah kurallarını kamuoyuyla da paylaşacağız, gençlerimize yönelik çeşitli hediyelerimiz olacak. Tablet, bisiklet ve gençlerimizin ilgi gösterdiği çeşitli hediyelerle bu aşılamayı daha da ileri noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şanlıurfa’nın, pandemi ile mücadelede ortaya koyduğu, sergilediği başarıyı, aşılamada da gösterebilecek bir bilince sahip olduğunu değerlendiriyoruz. 81 il içerisinde şu anda aşılama oranında sondan ikinciyiz, bizim önümüzde bir il var ama bu şekilde devam edersek sondan birinciliği alacağız.”

2 milyon 115 bin nüfuslu ilde ilk doz aşısını olanların sayısı 440 bin 953, iki dozu da yaptıranların sayısı ise 164 bin 578.