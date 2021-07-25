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Yaramazlara biraz batar!

Bakan bu kez aşılanmayanların sayısını vererek uyardı

Günlük vaka sayısı yükselmeye devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez aşısını yaptırmayanların sayısını paylaşarak uyardı.

Fotoğraf: AA

Dün açıklanan Covid-19 tablosuna göre 12 bin 381 vaka, 58 kişi can kaybı kayda geçti. Uzmanlar vaka artışına dikkat çekerek 4’üncü dalga uyarısında bulunuyor. Özellikle bayram tatilinde yaşanan hareketlilik, aşılamada hedefe ulaşılamaması ve daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantı nedeniyle vaka sayısının artmasından endişelenen uzmanlar yeniden bazı kısıtlamalara gidilmesini öneriyor.


Bakan Koca da Twitter paylaşımında aşılarını yaptırmayanlara ve kısıtlamaların gevşetilmesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın. Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız. Şu anki sorun, tedbirlerin esnetilmesidir. Kontrolü ele alalım.”

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