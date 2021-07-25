Prof. Saltık uyardı: Risk çok büyük, derhal kısıtlamalara başlayın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek “Derhal kısıtlamalara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz” dedi.

Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en son paylaşıma göre Türkiye’de 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

‘Yangın büyür ve söndüremezsiniz’

Sosyal medya hesabından günlük vaka haritasını paylaşan Saltık şunları söyledi: “Derhal kısıtlara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz. 2. ve 3. dalga için de çok uyardık. Masum insanlar ölmesin; salgını bilimsel-insani yönetin; ticari-politik-alaturka değil; risk çok büyük, uyanın!”