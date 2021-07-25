Diken

Yaramazlara biraz batar!

Prof. Saltık uyardı: Risk çok büyük, derhal kısıtlamalara başlayın

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Covid-19 vakalarının tekrar tırmanışa geçtiğini belirterek “Derhal kısıtlamalara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz” dedi.

Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en son paylaşıma göre Türkiye’de 24 saatte 221 bin 463 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.


‘Yangın büyür ve söndüremezsiniz’

Sosyal medya hesabından günlük vaka haritasını paylaşan Saltık şunları söyledi: “Derhal kısıtlara başlayın, bu yangın büyür ve söndüremezsiniz. 2. ve 3. dalga için de çok uyardık. Masum insanlar ölmesin; salgını bilimsel-insani yönetin; ticari-politik-alaturka değil; risk çok büyük, uyanın!”

Vaka sayısı 12 binin üzerinde

Delta’nın yayıldığı İsrail’de, BioNTech ağır Covid-19’u önlemede yüzde 91 etkili

SON HABERLER

Bodrum

20 günlük Bodrum tatilim -tatil denirse- sadece ve sadece neyin nasıl yapılmaması gerektiğini görerek geçti.

FT’nin Erdoğan analizi: Dalkavukları tercih etti

Financial Times (FT) gazetesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ve ‘kayyım rektör’ olarak tarihe geçen Melih Bulu’yu yine bir kararname ile görevden almasını ‘U dönüşü olarak’ olarak tanımladı: “Türkiye’nin güçlü cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta U-dönüşü yaparak hem kötü bir karar aldığını hem de siyasi olarak kırılganlığını gözler önüne serdi.”

Zülâl Kalkandelen: Veganizm, en ilerici devrimci mücadele

Gazeteci-yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen, Türkiye’nin ilk veganlarından. 20’li yaşlarından beri hayvan haklarını savunuyor, veganlığın etik ve politik tercihlerle bağlantısının altını kalın çizgilerle çiziyor. Kalkandelen’in ‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ adlı kitabı Yeni İnsan Yayınevi tarafından yayınlandı.

Mamma mia: Vatikan’ın 5 bini aşkın mülkü varmış

Vatikan, 5 bini aşkın taşınmazı olduğunu açıkladı. Bu, İtalya’nın başkenti Roma’nın sınırlarındaki, Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan bağımsız devletin gayrimenkulleriyle ilgili ilk açıklamaydı.