Dünya ikincisinin verileri: Vakaların yüzde 75’i aşılılardan ancak çok azı hastalandı

Singapur’da resmi verilere göre son dört haftada Covid-19 vakalarının yüzde 75’i aşılanmış kişilerden oluştu. Ancak çok azının hastalığı belirti göstererek geçirdiği belirtildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Aşılama hızında ilk sıralarda yer alan Singapur’da ortaya çıkan bu tablo, aşının ağır Covid-19’u önlemede önemini bir kez daha göstermekle birlikte, aşılananlara da hastalığın bulaşabileceğini ve aşının tek başına virüsün yayılımını durdurmak için yeterli olmadığını da kanıtlar nitelikte.

Ülkede son 28 günde görülen yerel kaynaklı 1096 vakanın 484’ü yani yaklaşık yüzde 44’ü aşının her iki dozunu da olanlardan oluşuyor. Vakaların yüzde 30’u ilk doz aşısını olanlardan, yüzde 25’inden biraz fazlası ise aşısızlardan.

Bunlar arasında ağır geçiren yedi vaka oksijen desteğine ihtiyaç duyarken, bir vakanın da yoğun bakımda kritik durumda olduğu belirtildi. Sağlık bakanlığı sekiz vakanın hiçbirinde iki doz aşının tamamlanmadığı bilgisini de paylaştı.

Aşısının her iki dozunu olup da virüsü kapanların ise hastalığı semtompsuz ya da hafif geçirdiği belirtildi.

Reuters verilerine göre Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra dünyada aşılanma oranın en yüksek olduğu ülke. Pfizer/BioNTech ve Moderna aşıları kullanılan ülkede 5,7 milyonluk nüfusun yüzde 75’i en az bir dozunu oldu. Nüfusun yarısı ise aşının her iki dozunu da yaptırdı.