Akşam Postası / 24 Mart 2022

‘Aydın abi’mizi kaybettik

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Gazeteci Aydın Engin 82 yaşında hayatını kaybetti.

Zelenski, NATO liderlerine sitem etti: Bir uçak bile vermediniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO’dan yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirterek “NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin” dedi.

İktidar sporu esir mi alıyor?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni spor yasa teklifiyle sporun siyasetin esiri olacağını savundu.

Meteoroloji raporu: Sıcaklıklar artıyor, bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin raporuna göre Türkiye’ye bahar en sonunda geliyor. Havaların, pazardan itibaren batı kesimlerden başlayarak mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

AKP’nin seçim yasası teklifi komisyonda kabul edildi

AKP’nin MHP’nin de onayını alarak hazırladığı seçim ve siyasi partiler yasa teklifi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

AYM, disiplin cezası belirleyen bir cumhurbaşkanı kararını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), güvenlik korucuları ve korucu başları hakkında uygulanacak disiplin cezalarının cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenmesini öngören kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Karar, dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

İSKİ genel müdürü yapılamayan zamlara isyan etti: Açık her ay 500 milyon lira

İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurumun işletme giderlerinin yüzde 203 arttığını ve her ay 500 milyon lira açık verildiğini söyledi.

‘Tadı kaçan’ şeker için bakanlık devrede

Ticaret Bakanlığı, şekerin fiyatının son bir haftada ikiye katlanması sonrası şeker fabrikalarında inceleme başlattı.

Döviz hesaplarındaki yükseliş sürüyor

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları geçen hafta 143 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırılmış artış 830 milyon dolar.

AKP’li Turan: Geçmediği köprüye para vermek vatandaş için ekstra imkan

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan vatandaş için geçmediği köprünün parasını vermenin ekstra bir imkan olduğunu savundu.

Hükümet, ABD’nin S-400’leri Ukrayna’ya gönderme fikrini gerçekçi bulmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya göndermesi önerisine dair “Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil” dedi.

Bir ilk: İnsan kanında mikroplastik bulundu

Fotoğraf: Reuters

Bilim insanları ilk kez insan kanında mikroplastiğe rastladı. Test edilen kan örneklerinin neredeyse yüzde 80’inde bu minik parçacıklardan bulundu.

Hidayet Türkoğlu’na hakaret davası: Enes Kanter’in ‘istinabe’ yoluyla ifadesi istenecek

Fotoğraflar: Reuters / AA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’na ‘hakaret’ ettiği gerekçesiyle hakkında iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, ABD’de bulunan basketbolcu Enes Kanter Freedom’ın ‘istinabe’ yoluyla ifadesi istenecek.

Araştırma: Alzheimer riskini azaltmak için 30’lu yaşlarda bunlara dikkat

Yeni bir araştırma, 30’lu yaşlarda kanda yüksek kolesterol ve kan şekerine sahip olmanın ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.

MHP, işine gelince AİHM’i hatırladı

MHP’li Feti Yıldız, yeni seçim yasa tasarısını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) hatırladı. Yıldız, değişikliğe gerekçe olarak partisinin daha geçen ay ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak tanımladığı AİHM kararlarını örnek verdi.

Yine ‘İnce’ gördü: Erdoğan 20 yıldır yıpranmıyor, ‘millet’ adayı niye yıpransın

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını ‘yıpranabileceği’ gerekçesiyle açıklamamasını eleştirdi: “20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?”