Biri yerli altı film vizyonda: ‘Belfast’ da var

Bu hafta biri yerli altı yeni film vizyonda. Yedi dalda Oscar’a aday gösterilen ‘Belfast’ haftanın öne çıkan yapımı.

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Kenneth Branagh’ın yönettiği ‘Belfast‘in başrollerinde Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Judi Dench ve Jude Hill var. Hafızanın gücü hakkında bir hikaye anlatan siyah-beyaz film, 1960’ların sonlarında Kuzey İrlanda’da geçiyor. Film bu yıl 75’incisi düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi İngiliz Filmi‘ ödülünü aldı.

Kayıp Şehir

Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt’in başrollerinde oynadığı ‘Kayıp Şehir‘, bu hafta izleyiciyle buluşacak bir diğer güçlü yapım. Aaron ve Adam Nee kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği film romantik komedi ve aksiyon türünde.

Şans Tanrıçası

Ferzan Özpetek’in yönettiği ‘Şans Tanrıçası‘, hastalığıyla ilgili kontroller için birkaç gün hastanede kalacağından çocuklarını yakın arkadaşlarına bırakan bir kadını odağına alıyor. Senaryosunu Özpetek, Silvia Ranfagni ve Gianni Romoli’nin kaleme aldığı İtalya yapımı filmin başrollerinde Stefano Accorsi, Jasmine Trinca, Edoardo Leo, Serra Yılmaz ve Sara Ciocca var.

Eiffel

Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps ve Armande Boulanger gibi isimlerin rol aldığı ‘Eiffel‘, tarihi bir biyografiyi beyaz perdeye taşıyor. Martin Bourboulon imzalı film, 300 metre uzunluğuyla 42 sene boyunca dünyanın en yüksek yapısı unvanını koruyan Eyfel Kulesi’nin bilinmeyen hikayesini anlatıyor. Almanya, Belçika ve Fransa ortak yapımı filmin senaryosu Caroline Bongrand imzası taşıyor.

Araf 5: Aile

Uğur Kaplan’ın yönettiği, Hazal Özbal, Ezgi İrem Mutlu, Doğukan Oltulu ile Levent Kahraman’ın oynadığı ‘Araf 5: Aile‘ yerli korku filmi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Kocaayak ve Ailesi

Ben Stassen ve Jeremy Degruson tarafından sinema perdesine taşınan animasyon türündeki devam filmi ‘Kocaayak ve Ailesi‘, bir araya gelen Kocaayak ve ailesinin doğayı korumak için atıldığı serüveni konu ediniyor.