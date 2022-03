Yanlış süt politikasına maliyet artışı eklendi: Ete en az yüzde 30 zam bekleniyor

Sektör temsilcileri, yanlış süt politikası nedeniyle hayvancılığın adeta bittiğini, et fiyatlarının önümüzdeki dönemde yüzde 30 ila 40 artmasını beklediklerini söyledi.

Kırmızı et fiyatları son olarak Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) yüzde 48’lik zammıyla gündeme gelmişti. ESK Başkanı Osman Uzun, zammı ‘şubeler önündeki uzun kuyruklara’ bağlasa da sektör temsilcileri farklı bir tablo ortaya koydu.

BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’ün haberine göre süt üreticisi işletmelerin sayısı, son üç yıldır süt fiyatlarının baskılanması ve yemde büyük oranda dışa bağımlı Türkiye’nin para birimindeki değer kaybının maliyetleri uçurmasıyla azaldı.

Uzmanlar, zarar eden süt üreticilerinin çareyi hayvanlarını kesmekte bulduğunu ve bu nedenle dişi büyükbaş sayısının azalmasıyla hayvan üretiminin azaldığını belirtti.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, özellikle son dört aydır ineklerin kesildiğini söyledi: “Yıllarca zarara mahkum bırakılan süt çiftçileri, yoğun bir şekilde anaç hayvanlarını kesmeye başladılar. Bu kesimlerin sonucunda her geçen gün et üretimi düştü.”

Solakoğlu, “Et hayvanı üreten çiftliklerin birçoğunun kullanım kapasitesi yüzde 50’nin altına düştü. Dolayısıyla şu anda kesimlik et hayvanı bulmakta çok ciddi zorluk çekiliyor, et fiyatlarının yükselmesi şart” dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve ESK eski genel müdürü İsmail Kemaloğlu da çiftliklerin yüzde 40 ila 50 kapasitede çalıştığını belirterek, “İşletmelerdeki hayvan sayıları ciddi düştü” dedi.

Uzmanlar, bunların üzerine bir de turizm sezonundaki talep artışı eklendiğinde, birkaç ay içinde et fiyatlarında yüzde 30 ila 40 zam bekliyor.

Kemaloğlu, “Eğer beklenen rakamlarda turist gelirse, etin kilosu çok rahat 150 TL olur. Çünkü arz sorunu kritik bir hal alacak gibi gözüküyor” dedi.

Solakoğlu da “Turizm sezonunun başlaması ve hayvan stokunun minimuma inmesiyle, mayıs sonuna kadar et fiyatlarının en az yüzde 30 zamlanacağını hesap ediyoruz” diyor.

Geçen yıl Türkiye’ye 29 milyon turist gelmişti ama bu sayının Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle bu yıl azalacağı düşünülüyor.