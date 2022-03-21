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Yaramazlara biraz batar!

Et ve Süt Kurumu’ndan kırmızı ete yüzde 48 zam


Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. 

Fotoğraf: Reuters

Zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.


Sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa çıktı.

Kurum, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.

Kurumda karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60, ithal hayvanda 58 lira. Serbest piyasada ise 80 lirayı buluyor.

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