Et ve Süt Kurumu’ndan kırmızı ete yüzde 48 zam

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘özel askeri operasyon’ diye nitelediği, 24 Şubat’ta başlayan işgali ‘işgal’ ya da ‘savaş’ diye nitelemek, devletin tezine karşı çıkmak ‘cesaret istiyor.’ Hem gazeteciler hem de diğer bireyler için. Savaşa karşı çıktığını ifade edenler işinden olabiliyor, gözaltına alınabiliyor.