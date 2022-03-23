Et ve Süt Kurumu’nda yüzde 48 zamma bakanlık açıklaması: Piyasayı etkilemez

Et ve Süt Kurumu (ESK) genel müdürünün yüzde 48 fiyat zammına gerekçe olarak ‘uzun kuyrukları‘ göstermesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi: “Fiyat düzenlemesi kırmızı et piyasasını etkilemez.”

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ESK’daki zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükselmişti.

ESK Genel Müdürü Osman Uzun’un “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık” açıklaması tartışma yaratmış, Twitter kullanıcıları müdürün halkla dalga geçtiğini savunarak tepki göstermişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan duyuruda ESK mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışının 6 bin ton olduğu belirtilerek, bu rakamın Türkiye’deki kırmızı et satışının yüzde 1’inin altında olduğu ifade edildi.

Buna bağlı olarak ESK’nın ülke genelindekli 18 satış mağazasındaki ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gidilmesinin kırmızı et piyasasını etkilemediği savunuldu.

Açıklamada ayrıca ESK’nın piyasa fiyatının yüzde 15 altında et sattığı belirtildi.