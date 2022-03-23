Et ve Süt Kurumu’nda yüzde 48’lik zammın nedeni ‘uzun kuyruklarmış’

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zammın, ‘uzun kuyruklar nedeniyle’ yapıldığını söyledi.

Zamla kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya yükseldi.

Sığır bonfilenin kilosu 154 liradan 228 liraya, sığır pirzolanın kilosu 103 liradan 152 liraya, sığır kontrfilenin kilosu 98 liradan 145 liraya, sığır biftek-rostonun kilosu 79 lira 50 kuruştan 117 lira 50 kuruşa çıktı.

Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’a konuşan Uzun, “Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi” dedi.

Üreticiden alım fiyatını da artıracaklarını söyleyen Uzun, şöyle devam etti: “Alım fiyatını da artırmamız gerekiyor. Bunun için çalışmalar yaptık. Hem sayın bakanımıza sunduk hem de Fiyat İstikrar Komitesi‘ne sunduk. Oradan çıkan karara göre alım fiyatı da artacak. Biz de zaten ihtiyacımız olan eti piyasadan kesilmiş et olarak alıyoruz. Bu konuda dijital – elektronik bir ihale açıyoruz. Kilosunu 78 -79 liradan et alıyoruz.”

Uzun, zincir marketlere et satmadıklarını, büyük oranda Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sattıklarını belirtti. Kurumun ülke genelinde 18 satış mağazası bulunduğu, aylık kırmızı et satışının 500 ton olduğunu bildirildi.