Spor yasa tasarısı TBMM’de: Kulüp başkanı borçtan sorumlu olacak

AKP’nin hazırladığı ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif onaylanırsa bundan sonra kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak.

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60 maddeden oluşan teklifle ‘spor anonim şirketi/spor kulübü yönetici’ tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması planlanıyor.

Tekliften öne çıkan diğer maddeler şöyle:

*Spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmaları sağlanacak. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacak.

*Kulüplerinin birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde ‘üst kuruluş’ kurmalarına olanak sağlanacak ve şirketleşmenin de önü açılacak.

*Menajerlik ücretine üst sınır getirilecek.

*Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uygun olarak TFF Tahkim Kurulu’nun da yapısı düzenlenecek.