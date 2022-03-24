Yargıtay başkanı ‘sosyal medya mahkemeleri’nden şikayetçi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sahte hesapların arkasına sığınarak yargı süreçleriyle ilgili sosyal medyada yorum yapanları eleştirerek, sorunun yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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AA’nın haberine göre Yargıtay, Çukurova Üniversitesi ve Adana Sanayi Odası tarafından bir otelde düzenlenen ‘İş Hukuku Adana Bölgesel İçtihat Forumu’nun açılışında konuşan Akarca sosyal medyanın yargıdaki güvene etkisini değerlendirdi:

“Çoğunlukla sahte hesapların arkasına sığınan kullanıcıların yargısal süreçler hakkında sosyal medyada yorumlar yapmasına ilişkin uygulamalara sıklıkla rastlamaktayız. Buna ‘sosyal medya mahkemeleri’ deniyor. Kişinin suçlu olup olmadığına, delil durumuna, herhangi bir veriye objektif olarak bakmaksızın her önüne gelen bu konuda bir hüküm veriyor ve bu konuda yargıyı suçluyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Anayasa ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve bazı hallerde de suç teşkil eden bu durum, ülkemizde kronik bir hale gelmiştir. Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medyada da suçtur.

‘Herkes yorum yapıyor’

Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıdaki yargı mensubu dışında kimsenin bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğu söylemek mümkün değildir. Dosyanın içeriğini bilmeden, delillerini görmeden, bunları okumadan, bunları anlamadan, özellikle de bu konuda uzmanlık gerektiren bir konuda bakıyorsunuz herkes bir yorum yapıyor. Televizyonlarda, basında, sosyal medyada, siyasi alanda, her alanda, toplumun her kesiminde sanki bütün iş, güç bırakılmış ve bir tek bu konu üzerinde yargıya gereksiz şekilde sataşmalarda bulunulmaktadır. Kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duyuyoruz ancak hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problem ciddiye alınmalı ve yapılacak yasal düzenlemelerle çözüme kavuşturulmalıdır.”

Yargıya güven her geçen gün artıyormuş

Akarca, halkın yargıya güveninin az olduğuna ilişkin haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Son yıllarda gerçekleştirilen reform çalışmalarının bir sonucu olarak yargıya güvenin her geçen gün daha da arttığını ifade etmek isterim” dedi.

‘Yüzde 60’ı beş yıl ve daha az kıdeme sahip’

“22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının bulunduğu yerde, yüzde 60’a yakın meslektaşımız beş yıl ve altında kıdeme sahip” diyen Akarca, eğitim yoluyla ve reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun da hızla giderileceğini söyledi.