MHP, işine gelince ‘Terörist hakları mahkemesi’ dediği AİHM’i hatırladı

MHP’li Feti Yıldız, yeni seçim yasa tasarısını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) hatırladı. Yıldız, değişikliğe gerekçe olarak partisinin daha geçen ay ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak tanımladığı AİHM kararlarını örnek verdi.

Söz konusu karar da MHP’nin sürekli hedef gösterdiği HDP’nin başvurusu sonrası gelmişti.

Fotoğraf: AA

AKP’nin, MHP’nin de onayını alarak hazırladığı seçim ve siyasi partiler yasa teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. 15 maddelik teklifin görüşmeleri, 17 saat sürdü. Görüşmeler sırasında düzenlemede kısmi değişiklikler yapıldı. Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi ve cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf tutulması hükümleriyse korundu.

Teklife yönelik itirazları ve önergeleri reddedilen muhalefet partileri, AKP ve MHP’ye, ”Cumhur ittifakı kendine göre kıyafet dikiyor” eleştirisi yöneltti.

AİHM’i hatırladılar

Kararın AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’yla birlikte ilk imzacısı olan MHP’li Feti Yıldız, ülke seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesini, seçmenin ‘stratejik oy’ kullanması ve AİHM’in yüzde 10 seçim barajının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) aykırı bulmamakla birlikte yüksek olduğuna ilişkin kararına dayandırdı.

Yıldız, “AİHM, Türkiye’deki seçim barajının Avrupa’daki en yüksek seçim barajı olduğunu tespit etmiştir. Doğrudur. Ancak uygulanacak oranla ilgili herhangi bir öneri getirmemiştir. Barajın yüksek olmasına karşın toplumdaki siyasal alternatiflerin ortaya çıkmasını engellemediğini saptamıştır. Bu da yine Meclis’imizde bulunan, temsilcilerini burada gördüğümüz, milletvekili arkadaşların partisi, HDP ve öncü partilerin AİHM’e müracaatlarında demiştir” dedi.

MHP’li Yıldız: Cevabı AİHM vermişti

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre seçmenin barajın aşılması için stratejik oy kullandığına işaret eden Yıldız, ittifaklarla zaten barajın ‘sıfırlandığını’ savundu: “Şimdi burada tartışacaksınız, 3 mü olsun 5 mi olsun diye. Ama ittifak sistemiyle baraj zaten sıfıra indi. Aslında bunu tartışırken, ‘Niye 3 değil, 5 değil, 0 değil, 7 oldu’ sorusunun cevabını AİHM vermiştir.

Yüzde 10’luk barajın takdir marjını aşmadığı, bu durumun ek protokolün 3’üncü maddesine uygun olduğuna hükmetmiştir. Ama biz bu kararı da göz önünde bulundurarak barajı yüzde 7’ye indirmeyi teklif ediyoruz.”

Ancak MHP ve ortağı AKP, AİHM kararlarını ‘işlerine geldiğinde’ hatırlıyor.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, geçen ay AİHM’in HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı sonrası “Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi” ifadesini kullanmıştı.

Büyükataman, kararı veren AİHM’i hedef alarak, “AİHM’nin Türkiye’yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AİHM kararlarını tanımadıklarını söylemişti.