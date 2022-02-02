MHP, AİHM’in ismini değiştirdi: ATHM

MHP, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil 40 HDP’liyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hak ihlali kararı vermesinin ardından mahkemeye yeni isim önerisinde bulundu: “Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi.”

AİHM dün aralarında Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’linin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti.

Karara MHP’den ilk tepki partinin genel sekreteri İsmet Büyükataman’dan geldi. Ataman kararı veren AİHM’i hedef alarak, “AİHM’nin Türkiye’yi suçlu bulması, bu mahkemenin insan haklarını savunma konusunda iyi niyetli olmadığını bir kez daha göstermiştir” dedi.

HDP ve Demirtaş’ı ‘devlete kurşun sıkmak’ ile itham eden Ataman, AİHM için de yeni isim önerisinde bulundu: “Halka sokaklara inme emrini verense başta Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’nin milletvekilleridir. Devlete kurşun sıkılan bu rezil kalkışmaları insan hak ve özgürlüklerinin bir parçası olarak gören zihniyete yazıklar olsun. Avrupa zihniyeti tam da bu rezil zihniyetin merkezidir. Bu mahkeme, teröristleri savunmayı kendi yetki alanı içerisinde görüyorsa ya ismini ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak değiştirsin ya da Avrupa’da yaşanan ve yaşanabilecek terör olaylarında da teröristten yana tavır alsın.”