AİHM’den Demirtaş ve HDP’li vekiller hakkında ‘dokunulmazlık kararı’

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) aralarında Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 40 HDP’li vekilin dokunulmazlıklarının Anayasa’ya aykırı olarak kaldırıldığına ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme daha önce de benzer bir karar almıştı.

Konuyla ilgili Demirtaş’ı AİHM’de temsil eden avukatlardan Ramazan Demir, “AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı” dedi.

AİHM’in Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması,devam edenlerin düşürülmesi,tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir. — Ramazan Demir (@ramazandmr) February 1, 2022

2016’da AKP’nin gündeme getirdiği ve CHP’nin de desteklediği anayasa değişikliği ile o değişikliğin tarihine kadar parlamentoda fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılarak, yargılanmalarının yolu açılmış, bu süreçten en olumsuz etkilenen parti ise çok sayıda milletvekili tutuklanan HDP olmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine ‘Anayasa’ya aykırı’ olmasına rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.

Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman, “AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi” dedi.

AİHM, bugün açıkladığı Encü/Türkiye kararı ile HDP’li 40 milletvekilinin 20 Mayıs 2016 tarihinde dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmaları nedeniyle ifade hürriyetlerinin ihlal edildiğine karar verdi. pic.twitter.com/izJJyTOThH — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) February 1, 2022

Davayla ilgili olarak AİHM, vekil başına 5 bin avro tazminat ödenmesine ve ayrıca başvuru giderlerinin de başvuruculara ödenmesine hükmetti. Böylece Türkiye 200 bin avro tazminat ödemeye de mahkum edildi.