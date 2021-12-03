Avrupa Konseyi’nden Demirtaş için bir çağrı daha: Derhal serbest bırakılmalı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın en kısa sürede serbest bırakılması için Türk yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Aralık 2020’de Demirtaş’ın tutuklanması ve mahkeme öncesi göz altında tutulması sürecinde haklarının birçok kez ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM, Demirtaş’ın tutukluluğunun çoğulculuk ve demokratik toplumların siyasi ifade özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekerek, HDP’li siyasetçinin bir an önce serbest bırakılması gerektiğine hükmetmişti.

Bakanlar Komitesi’nin açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş’ın başvurusunu incelemeyi, en kısa sürede ve AİHM’nin ilkeleriyle ve kararlarının esaslarıyla en uyumlu olacak şekilde tamamlayacağını ümit edilmektedir” dendi.

Komite son olarak, AİHM’in ihlal kararına rağmen iş insanı Osman Kavala’yı serbest bırakmayan Türkiye’ye karşı yaptırım prosedürünü başlatma kararı almış, 19 Ocak 2022’ye kadar görüşünü iletmesi için süre vermişti. Benzer bir süreç serbest bırakılmadığı takdirde Demirtaş için de işleyebilir.