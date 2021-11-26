Af Örgütü’nden Kavala açıklaması: Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlatmalı

Uluslararası Af Örgütü, iş insanı Osman Kavala’nın tahliye talebinin yine reddedilmesi nedeniyle Avrupa Konseyi ve üye devletleri Türkiye’ye karşı ihlal prosedürü uygulamaya davet etti.

Fotoğraf: osmankavala.org

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Gezi eylemlerinden itibaren ‘Türkiye’nin Soros’u’ diye hedef gösterdiği Kavala, 17 Ekim 2017’de gözaltına alınıp 1 Kasım’da tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

1488 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, çArşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’da en son bugün hakim karşısına çıkmış ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019 tarihinde Kavala’nın tutukluluğun hak ihlali olduğuna hükmetmiş, ‘derhal serbest bırakılması’nı istemişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Kavala’nın 30 Kasım’a kadar serbest bırakılması için süre vermişti. Aksi halde Avrupa Konseyi üyesi Türkiye hakkında taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) uymadığı gerekçesiyle ihlal prosedürü başlatacağına dikkat çekilmişti. Bu, Kavala dosyası için Türkiye açısından son uyarı anlamına geliyor.

‘AİHS yükümlülükleri hiçe sayılıyor’

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muiznieks’in Avrupa Konseyi ülkelerinin başkanlarına gönderdiği açık mektubu şöyle: “Türkiye’nin Osman Kavala’yı cezaevinden tahliye etmemek için öne sürdüğü gerekçeler miadını doldurdu. Türkiye’nin AİHM’in bağlayıcı kararını uygulamayı reddetmesi, Kavala’nın kişi hürriyeti hakkının ihlalidir ve Avrupa’nın insan hakları sisteminin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu dava, AİHM’in Türkiye’yi mahkum ettiği amansız siyasi zulmün bir diğer perdesidir. Bir ülkenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gereğince sahip olduğu yükümlülüklerini bu denli hiçe saydığı bir durumda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi harekete geçmek ve ihlal prosedürünü başlatmak zorundadır. Avrupa Konseyi ve üye devletler, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapmalıdır.”