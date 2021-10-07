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Yaramazlara biraz batar!

Osman Kavala: Adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in cezaevinde ziyaret ettiği tutuklu iş insanı Osman Kavala, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘hak ihlali’ kararları var. Ama hala cezaevindeyim. Tüm bu yaşatılanlar karşısında adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum” dedi.

Fotoğraf: Arşiv

1437 gündür tutuklu olan Kavala, ‘casusluk’, Çarşı ve Gezi davalarının birleştirilmesiyle oluşturulan ‘torba dava’ duruşması kapsamında yarın hakim karşısına çıkacak.


Silivri Cezaevi’nde iş insanı Kavala’yı ziyaret eden Çakırözer, “Osman Kavala dört yıldır haksız, hukuksuz cezaevinde. Bir beraat, iki tahliye kararı var. AİHM ‘Tutukluluğu hak ihlalidir’ diyor. Bu hukuksuzluk artık bitmeli. Kavala en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmalı” dedi.

Çakırözer’in aktardığına göre Kavala, şunları söyledi: “Cezaevinde bulunduğu süre yakında dört yıl olacak. Bir kez dahi savcı yüzü görmüş değilim. Savcılık ifadem hiç alınmadı. Üstüne beraat ediyorum, tahliye kararı veriliyor. AİHM’in ‘Hak ihlali’ kararları var. Ama hala cezaevindeyim. Tüm bu yaşatılanlar karşısında adaletin yüzünü göreceğim günü bekliyorum.”

CHP’li vekil ise, ziyaret sonrası şu çağrıda bulundu: “Osman Kavala 1437 gündür haksız, hukuksuz cezaevinde. Türkiye’nin taraf olduğu AİHM’in tutukluluğunun ‘hak ihlali’ olduğu yönündeki açık kararına rağmen, yine yargılandığı yerel mahkemelerin beraat ve tahliye kararlarına rağmen hala Silivri Cezaevi’nde. Adaletsiz bir biçimde, özgürlüğünden, ailesinden, sevdiklerinden mahrum bırakılıyor. Gezi davasında beraat etti, çıkmasın diye yok casusluk, yok çarşı art arda hiçbir kanıt olmayan yeni davalar uyduruldu.

Şimdi de torba dava yaratıldı. Yıllar geçiyor ama Kavala’ya hukuksuzluk hala sürüyor. Bir tarafta yargı paketlerinden, İnsan Hakları Eylem Planlarından bahsediliyor, diğer tarafta AİHM kararlarına rağmen insanlara zindanlarda kilit üstünü kilit vuruluyor. Öncelikle tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlanmalı, artık bu hukuksuzluk bitmelidir. Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır.”

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