Kavala’nın eşi Ayşe Buğra: Çok tuhaf

Prof. Dr. Ayşe Buğra, eşi Osman Kavala’nın tutukluluk haline devam karar verilmesini eleştirdi.

Fotoğraf: Diken

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Kavala,1488 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Çağlayan adliyesinde görülen davadan bugün bir kez daha tutukluluğa devam kararı çıktı.

Kavala’nın eşi Ayşe Buğra duruşma sonrası şunları söyledi: “Dört senedir kaç duruşmaya girdim bilmiyorum. Duruşmalar her zaman aynı kelimelerle ifade edilen ‘tutukluluğun devamına…’ kararıyla bitiyor. Bu duruşmalar çok tuhaf geliyor çünkü savcılar hakkında iddianame yazılan kişiye soru sormuyorlar. Bu evrensel hukuk normlarına uygun değil. Benim endişem bunun normalleşmesi.”