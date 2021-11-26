Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kavala’nın eşi Ayşe Buğra: Çok tuhaf

Prof. Dr. Ayşe Buğra, eşi Osman Kavala’nın tutukluluk haline devam karar verilmesini eleştirdi.

Fotoğraf: Diken

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Kavala,1488 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Çağlayan adliyesinde görülen davadan bugün bir kez daha tutukluluğa devam kararı çıktı.


Kavala’nın eşi Ayşe Buğra duruşma sonrası şunları söyledi: “Dört senedir kaç duruşmaya girdim bilmiyorum. Duruşmalar her zaman aynı kelimelerle ifade edilen ‘tutukluluğun devamına…’ kararıyla bitiyor. Bu duruşmalar çok tuhaf geliyor çünkü savcılar hakkında iddianame yazılan kişiye soru sormuyorlar. Bu evrensel hukuk normlarına uygun değil. Benim endişem bunun normalleşmesi.”

Kavala’ya yine tahliye yok

SON HABERLER

‘Afgan kızı’ İtalya’da: Bu kez Taliban nedeniyle ülkesinden ayrıldı

Afgan-Sovyet Savaşı sırasında, 1985’te Pakistan’daki bir mülteci kampında kalırken çekilen fotoğrafıyla National Geographic dergisine kapak olan ‘Afgan kız’ Şerbet Gula bir kez daha ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bu kez ülkenin kontrolünü ele geçiren radikal İslamcı Taliban nedeniyle. 49 yaşındaki Gula İtalya’ya sığındı.

Batık krediler bir haftada 2,3 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Kasım itibariyle bir önceki haftaya göre 2 milyar 292 milyon lira artarak 155 milyar 767 milyon liraya yükseldi.