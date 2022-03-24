AKP’li Turan: Geçmediği köprüye para vermek vatandaş için ekstra imkan

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan vatandaş için geçmediği köprünün parasını vermenin ekstra bir imkan olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçen hafta açılmasıyla büyük projelerde uygulanan ‘yap-işlet-devret’ modeli tekrar tartışma konusu olmuş, vatandaşlar geçmedikleri köprülerin parasının neden kendilerinden kesildiğini sorgulamıştı. Uzmanlarsa bu tür projelerin ekonominin geleceğini ipotek aldığını savunmuştu.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’sa “Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla, eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse, farkı kim ödeyecek? Onu bizler devletin kasasından ödeyeceğiz” diyerek modeli savunmuştu.

‘Kamu özel işbirliği’ (KÖİ) de denen bu tür projelerde işletici firmalara günlük veya yıllık çeşitli araç geçişi ya da hasta sayısı gibi taahhütler veriliyor. Bu taahhütler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Ödemelerse, garantiler dövize endeksli olduğu için döviz bazında yapılıyor.

Çoğunlukla muhalefetin ‘beşli çete’ diye andığı iktidara yakın şirketlerle imzalanan sözleşmelerse ‘ticari sır’ sayıldığı için kamuoyuna açıklanmıyor.

‘Bütçedeki kara deliğe’ benzetilen bu projelerde sadece 2022’de garanti ödemeleri için yaklaşık 43 milyar liralık bütçe ayrıldı.

‘Ne çetesi ne beşi’

Dünkü TBMM Genel Kurulu’nda 1915 Çanakkale Köprüsü’yle yeniden gündeme gelen tartışmalara değinen AKP Çanakkale Milletvekili Turan, “Ben de Malatya’nın Kömürhan Köprüsü’nden geçmiyorum, parasını veriyorum. Her yatırımın parasını veriyoruz. Ne demek geçmeden! Geçmeden verilmesi ekstra bir imkandır vatandaş için” dedi.

İnsanları işine, firmasına, mezhebine, dinine, siyasetine göre sınıflandırmayı ahlaki bulmadığını dile getiren Turan, “Ama dört tane firma ortak yaptı bu işi. ikisi Kore firması, biri Limak, Nihat Özdemir, malumunuz” diye sözlerini sürdürürken arkadan “Beşli çete” sesleri yükseldi.

Turan bu ifadeyi ‘çok ayıp‘ bulduğunu belirterek “İnsana bu denir mi, ne çetesi ne beşi” diye tepki gösterdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Dördüncü firma kim, biliyor musunuz? Yapı Merkezi, Ersin Arıoğlu, İstanbul CHP Vekili. ‘Rant’ diyorsunuz, ‘İstismar’ diyorsunuz, ‘Kıyak’ diyorsunuz; dört taneden ikisi Koreli, biri Limak, biri CHP vekili. Kaldı ki çok kıymetli bir arkadaş, işini iyi yapan bir arkadaş; bunu söylemekten mahcup oluyorum ama insanları tanımadan bilmeden ‘beşli çete’. Hangisi beşli çete? Bunlar ayıp şeyler. Bu ülkede taş taş üstüne koyan CHP’si, AK Parti’si, başkası, kim varsa baş göz üstüne ama iftira atmayın. Çanakkale Köprüsü’nde beşli çete falan yok.”

Arıoğlu TBMM’de 22’nci dönem (2002-2007) CHP İstanbul milletvekili olarak görev yapmıştı.

Turan’ın sözleri Twitter’ın da gündemine girdi, kullanıcılar tepki gösterdi.

AKP'li Bülent Turan: Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır.



Hadi yine iyisiniz(!), geçmeden para verme imkanına sahip olmak her ülke vatandaşının erişebildiği bir hizmet değil.



Durmak yok yolmaya devam. pic.twitter.com/UfDbBLBJeb — SineM 🌼 (@tencereekapakkk) March 24, 2022

‘AKP'li Bülent Turan'dan geçiş garantisi savunması: Geçmeden para verilmesi vatandaş için ekstra bir imkandır.’



Halkla alay ediyor! — orhan aydın (@orhanaydin6) March 24, 2022

akp li Bülent turan,

Çanakkale köprüsüne verilen,geçiş garanti”sini

Böyle savundu.

Bende Malatya’nın kömürhan köprüsünden,

Geçmiyorum ama,

Para veriyorum,



(Not Malatya kömürhan köprüsü ücretsiz) pic.twitter.com/hKTpqx9MS2 — Halit ikbal (@Halitikbal3434) March 23, 2022