Muhalefet köprü açılışı sonrası feribot seferlerinin azaltılmasına tepkili

1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından boğaz hattındaki feribot seferlerinin azaltılmasına muhalefetten tepki var.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’a göre söz konusu adım ‘köprüden geçişe zorlama’ algısı yaratıyor.

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü dün hizmete girmişti.

Muhalefet dövizle verilen geçiş garantilerini eleştirmeyi sürdürürken, köprü açılışıyla birlikte feribot seferlerinin düşürülmesine de tepki gösteriyor.

Açılış sonrası boğaz hattında toplu ulaşım hizmeti veren Çanakkale İl Özel İdaresi’ne bağlı GESTAŞ’ın ‘Eceabat -Çanakkale ‘ve ‘Kilitbahir-Çanakkale‘ seferlerinin sayısı azaltılmış durumda.

CHP Ceylan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Dün açılıştan sonra GESTAŞ’ta bir sefer düzenlemesi yapıldı. Düzenleme halkımız tarafından yoğun bir tepki ile karşılandı. Daha önce saat başı olan Eceabat seferleri ve 45 dakikada bir olan Kilitbahir seferleri, aralıkları çoğaltılarak ve sefer sayıları azaltılarak neredeyse iki saatte bir sefer konumuna getirilmiş durumda.

Kilitbahir’den Çanakkale’ye geçmek isteyen bir vatandaşımız için sabah 7.30, 8.00 ve 9.15’te sefer var. Sonraki sefer 6 saat sonra.

Dönüş istikametindeyse sabah saat 8.00 ve 8.30’da sefer var, daha sonraki saat 14.00’te.

Çanakkale-Eceabat seferlerin 05.00, 07.00 ve 09.00’da. Sonra iki saatte bir. Bu durum Eceabat’ta yaşayan vatandaşları mağdur edecek.

Düzenleme kamuoyunda, vatandaşları köprüden geçişe zorlama gibi bir algı yaratmakta. GESTAŞ, devletin kurumu. Devlet yetkilileri bu işe bir çözüm bulmalı. Vatandaşlarımız mağdur edilmemeli.”

Köprüden geçiş ücreti

Köprünün ücreti daha önce 15 avro (245 TL)+KDV olarak duyurulsa da dünkü açılışta rakam 200 TL olarak verildi.

Feribot ücretleri

Çanakkale-Kilitbahir: 95 TL

Çanakkale-Eceabat: 107 TL

Gelibolu-Lapseki: 107 TL