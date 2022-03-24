Son 24 saat: 16 bin 894 vaka, 77 can kaybı

MHP’li Feti Yıldız, yeni seçim yasa tasarısını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) hatırladı. Yıldız, değişikliğe gerekçe olarak partisinin daha geçen ay ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak tanımladığı AİHM kararlarını örnek verdi.