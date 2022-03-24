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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 16 bin 894 vaka, 77 can kaybı


Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 894 vaka, 77 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 298 bin 461 Covid-19 testi yapıldı.

İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553.

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MHP, işine gelince AİHM’i hatırladı

MHP’li Feti Yıldız, yeni seçim yasa tasarısını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) hatırladı. Yıldız, değişikliğe gerekçe olarak partisinin daha geçen ay ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak tanımladığı AİHM kararlarını örnek verdi.