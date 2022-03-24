Son 24 saat: 16 bin 894 vaka, 77 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 16 bin 894 vaka, 77 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 298 bin 461 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 553.
Yaramazlara biraz batar!
AKP’nin hazırladığı ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yeni bir araştırma, 30’lu yaşlarda kanda yüksek kolesterol ve kan şekerine sahip olmanın ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.
MHP’li Feti Yıldız, yeni seçim yasa tasarısını savunurken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) hatırladı. Yıldız, değişikliğe gerekçe olarak partisinin daha geçen ay ‘Avrupa Terörist Hakları Mahkemesi’ olarak tanımladığı AİHM kararlarını örnek verdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayını ‘yıpranabileceği’ gerekçesiyle açıklamamasını eleştirdi: “20 senedir Erdoğan orada yıpranmıyor da sen niye yıpranıyorsun?”
Bilim insanları ilk kez insan kanında mikroplastiğe rastladı. Test edilen kan örneklerinin neredeyse yüzde 80’inde bu minik parçacıklardan bulundu.