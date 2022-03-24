Araştırma: Alzheimer riskini azaltmak için 30’lu yaşlarda bunlara dikkat

Yeni bir araştırma, 30’lu yaşlarda kanda yüksek kolesterol ve kan şekerine sahip olmanın ilerleyen yıllarda Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu.

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CNN’e konuşan araştırmanın baş yazarı ABD’deki Boston Üniversitesi Biyomedikal Genetik Fakültesi’nden Lindsay Farrer, “İlk kez, kolesterol ve glikoz seviyeleriyle Alzheimer hastalığının gelecekteki riski arasındaki ilişkinin daha önce düşünüldüğünden çok daha erken bir döneme uzandığını gösterdik” dedi.

Çalışmada, kanda bulunan bir kolesterol türü olan trigliserit düzeyi yüksek ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein) adı verilen ‘iyi kolesterol’ düzeyi düşük olan 35-50 yaşları arasındaki kişilerin, yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde Alzheimer hastalığı teşhisi alma olasılığının daha yüksek olduğu bulundu. Farrer, erken yaş grubunda (35-50 yaş), trigliseritlerde yalnızca 15 mg/dL’lik (miligram/desilitre) bir artışın Alzheimer hastalığı riskinde yaklaşık yüzde 15’lik bir artışla ilişkilendirildiğini belirtti.

Çalışmaya göre, 51 ila 60 yaşlarındaki kişilerde, Alzheimer riskini artıran yüksek kan şekeri seviyeleriydi. Farrer, “Kan şekerinizin yükseldiği her 15 puan için, daha sonraki yaşamda Alzheimer riskiniz yüzde 14,5 artıyor” dedi.

Riski azaltmak için HDL

Alzheimer’s and Dementia dergisinde yayımlanan araştırmadan iyi haberse şu: 35-50 arasındaki kişiler, HDL’lerini desilitrede 15 miligram yükseltirlerse Alzheimer riskini yüzde 15,4 oranında, 51-60 yaşları arasındaki kişilerse yüzde 17,9 oranında azaltabilir.