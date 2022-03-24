Merkez Bankası’nın rezervlerinde kısmi toparlanma

Merkez Bankası rezervleri, önceki hafta kaydedilen sert düşüşün ardından kısmen toparlandı.

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Merkez Bankası’nın net rezervleri 11 Mart’la biten haftada hızla düşmüş, net rezervler 18,1 milyar dolardan 15,9 milyar dolara inmişti.

Geçen hafta itibariyle net rezerv 17,2 milyar dolara çıktı.

Net rezerv tarafında ayrıca döviz piyasasına müdahaleler ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla önceki ay 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesi görülmüştü.

Geçen hafta brüt rezerv tarafında değişim sınırlıydı. Önceki hafta 108,9 milyar dolar olan brüt rezerv 108,7 milyara indi.

Swap hariç net rezerv tarafındaysa görünüm çok bozuk.

18 Mart’la biten hafta itibariyle swap hariç net rezervse eksi 45,3 milyar dolar. Bu rakam önceki hafta 43,9 milyar dolarla daha iyi bir seviyedeydi.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.