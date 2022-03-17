Merkez Bankası rezervlerinde sert düşüş: Toparlanma kısa sürdü

Merkez Bankası’nın net rezervlerinde 11 Mart’la biten hafta itibariyle hızlı bir düşüş gözlendi. Net rezervler 18,1 milyar dolardan 15,9 milyar dolara indi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

Net rezerv, döviz piyasasına müdahaleler ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla önceki ay 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesini görmüş ardındansa toparlanma sürecine girmişti.

Söz konusu haftada brüt rezervlerse 108,9 milyar dolara düştü. Bu rakam bir önceki hafta 110,3 milyar dolardı.

Bir süredir toparlanma eğiliminde olan swap hariç net rezervlerdeyse görünüm yine bozuldu. Swap hariç net rezervler eksi 43,9 milyar dolara çıktı.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin swapları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.