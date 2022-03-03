Merkez Bankası rezervleri düştü: Swap hariç net rezerv eksi 42,9 milyar dolarda

Merkez Bankası (MB) rezervleri 25 Şubat haftasında geriledi.

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İlgili haftada brüt rezervler 114,01 milyar dolardan 113,14 milyar dolara düştü.

Önceki hafta 19,8 milyar dolar olan net rezervlerse 18,2 milyar dolara indi.

Net rezerv döviz piyasasına müdahaleler ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla önceki ay 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Swap hariç net rezervlerdeyse toparlanma sürüyor. Önceki hafta eksi 43,2 milyar dolar olan rakam 42,9 milyar dolara çıktı.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin swapları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.