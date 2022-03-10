Merkez Bankası rezervlerinde sınırlı düşüş

Merkez Bankası’nın (MB) net rezervlerinde 4 Mart’la biten hafta itibariyle sınırlı bir düşüş kaydedildi.

Net rezervler söz konusu haftada 41 milyon dolar azalarak 18,15 milyar dolara indi.

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Net rezerv döviz piyasasına müdahaleler ve başta BOTAŞ olmak üzere kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışlarıyla önceki ay 7,55 milyar dolarla 20 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

Brüt rezervler de geçen hafta 113,1 milyar dolardan 110,3 milyar dolara düştü.

Swap hariç net rezerv tarafında da toparlanma yavaşlamış gözüküyor. Önceki hafta eksi 41,9 milyar dolar olan swap hariç net rezerv geçen hafta eksi 41,6 milyar dolara sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Swap anlaşmalarında, iki ülke arasında arasında belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu, net rezerve yansımıyor.

Türkiye’nin swapları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapılan son anlaşmayla birlikte 28 milyar dolara kadar ulaşmıştı.