CHP’li Özel, yeni seçim yöntemini beğendi: AKP kendi kazdığı kuyuya düşecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim kanun teklifini değerlendirirken AKP’nin kendi kazdığı kuyuya düşeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Özel, teklifin bu sabah TBMM Anayasa Komisyonu’nda kabul edildiğini anımsatarak muhalefetin hiçbir önerisinin teklife eklenmediğini söyledi. Özel, “Türkiye siyasi tarihine baktığımızda görürüz ki kim iktidarının son döneminde seçim kanunlarıyla büyük bir telaş içinde oynuyorsa yolcudur Abbas bağlasan durmaz” dedi.

‘Doktor, ne yerse yesin demiş’

‘Anket sonuçlarının iktidarı paniğe soktuğunu ancak milletin iktidarın defterini sandıkta düreceğini’ söyleyen Özel şöyle devam etti: “Kimsenin şöyle bir endişesi olmasın; ‘Seçim kanununu değiştirdiler, AK Parti kazanacak.’ Bu vakitten sonra, bu hastaya doktor, ‘Ne yerse yesin’ demiş. Millet öyle bir tepki, kızgınlık, kendi dertlerine bu kadar duyarsız olanlara öyle bir küskünlük içinde ki onları kurtaracak bir seçim kanununu, değil Feti Yıldız, kaldırıp getirseniz Einstein yazsa matematik formülü yok artık.”

Seçim kurulu değişikliğini AYM’ye götürecekler

Özel şunları söyledi: “Genel Kurul aşamasında seçim kanun teklifiyle ilgili bu haklı tespitlerimizi söyleyeceğiz, önergelerimizi vereceğiz. Seçimin yöntemini Anayasa Mahkemesi’ne götürmeyiz çünkü AK Parti’nin kazdığı kuyuya düşmesini zevkle takip edeceğiz. Hangi yöntemle hesaplarlarsa hesaplasınlar, bu seçimi kazanacağımızı biliyoruz ama seçim kurullarına yaptıkları müdahale Anayasa’ya açıkça aykırı, onu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz.”

Teklifle yeni oluşmuş ilçe ve il seçim kurullarının lağvedilmesini değerlendiren Özel, iktidarın bu düzenlemeyle “AK Parti teşkilatından ayrılmış adalet teşkilatına monte edilmiş birtakım hakimleri acaba kurayla getirebilir miyiz, torbaya atabilir miyiz, sandık oyunları yapabilir miyiz” sorusuna yanıt aradığını söyledi.

Özel, iktidarın bir önceki seçimde yaptığı hesapların ‘millet ittifakı’nın TBMM’ye 13 milletvekili daha göndermesini sağladığını ifade ederek “Feti Yıldız ve Hayati Yazıcı, seçimlerden sonra siyaseten AK Parti’nin gireceği çukuru kazmışlar. Zevkle üstünü dolduracağız, merak etmesinler” ifadelerini kullandı.