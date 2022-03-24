Hükümet, ABD’nin S-400’leri Ukrayna’ya gönderme fikrini gerçekçi bulmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya göndermesi önerisine dair “Bu fikir hiçbir şekilde gerçekçi değil” dedi.

ABD yönetiminin Ankara’dan yetkililerle geçen ayki görüşmede, iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Rusya’ya karşı Ukrayna’ya gönderilmesinin mümkün olup olmayacağını gayri resmi şekilde gündeme getirdiği bildirilmişti.

S-400 konusunun ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın geçen ay Türkiye’ye ziyaretinde de gündeme geldiği belirtilmişti.

Wall Street Journal’e makale yazan Altun, öneriyi gerçekçi bulmadığını ama bunun Türkiye’nin son yıllarda Batıyla yaşadığı sorunları tartışmak için bir fırsat sunduğunu söyledi.

‘F-35’ler koşulsuz verilmeli’

Ukrayna krizinin, Türkiye’nin stratejik önemini hafife alanları yanılttığını söyleyen Altun, “Avrupa Birliği üyeliğini stratejik bir hedef, NATO müttefikliğini gurur vesilesi olarak gören Türkiye, Batı’dan hak ettiği desteği görmeyi bekliyor. Bu ilişkiyi onarmak için sözde gayri resmi teklifler değil, güven artırıcı adımlar gerekir. Konu S-400 önerisi açısından ele alınırsa, Batı’nın bugün yapması gereken, F-35 savaş uçaklarını ve Patriot bataryalarını ön koşulsuz olarak Türkiye’ye teslim etmektir” dedi.