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Yaramazlara biraz batar!

ABD, Ankara’ya S-400’leri Ukrayna’ya göndermeyi önermiş


ABD yönetiminin Ankara’dan yetkililerle geçen ayki görüşmede, iki ülke arasında anlaşmazlığa neden olan Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Ukrayna’ya gönderilmesinin mümkün olup olmayacağını gayri resmi şekilde gündeme getirdiği bildirildi.

Rusya 24 Şubat’ta Ukrayna’ya işgal harekatı başlatmış, başta ABD, Batı ülkeleri buna sert finansal yaptırımlarla karşılık vermişti.


Fotoğraf: Reuters

Reuters ajansına konuşan üç kaynağın verdiği bilgiye göre Ankara’nın olumlu bakması pek olası görünmeyen konuda resmi bir talepte bulunulmadı.

Kaynaklar önerinin ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman’ın bu ayki Türkiye ziyaretinde de gündeme geldiğini ifade etti.

Ajansa konuşan Türk kaynaklar ve analistler, Rusya’dan alınan S-400 füzelerinin işgalci Rusya’ya karşı Ukrayna tarafından kullanılabilme ihtimali de göz önüne alındığında, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozabileceğine dikkat çekerek, Ankara’nın böyle bir talebi yerine getirmesini mümkün görmediklerini söyledi.

Kaynaklara göre S-400’ler, ABD ve müttefik ülkelerin Ukrayna’ya nasıl yardım edebileceği konusundaki görüşmeler esnasında gündeme geldi.

Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle Türkiye’ye yaptırım başlatan ve F-35 savaş uçağı programından çıkaran ABD, Türkiye’nin S-400’leri elinden çıkarmasını,. Türkiye ise F-35’ler için harcadığı para karşılığında elindeki F-16 uçakların güncellenmesini ve buna ilaveten yenilerinin de verilmesini istiyor.

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