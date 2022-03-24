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Yaramazlara biraz batar!

Üç maaşlı bakan yardımcısının aylık geliri yüzde 77 zamlanmış: 313 bin 870 TL


CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın aktardığına göre üç maaşlı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın aylık maaşı yüzde 77,6 zamlanarak 313 bin 870 TL oldu.

Fotoğraf: Twitter

Birden çok maaş alan AKP’li bürokratları ortaya çıkaran CHP’li Yavuzyılmaz, Alparslan’ın aylık maaşını 25 Nisan 2021’de 176 bin 727 lira olarak hesaplamıştı.


Yavuzyılmaz, Twitter paylaşımında Alparslan’ın 2022’de aldığı bakan yardımcısı maaşının 39 bin 357 TL, Kuveyt Türk bankasının yönetim kurulu üyeliğinin ‘huzur hakkı’ndan 142 bin 518 TL, Kuveyt Türk yönetim kurulu ilave ücretinden ise 131 bin 995 TL aldığını kaydetti.

CHP’li vekil hesaplamasını şöyle açıkladı: “Kültür ve Turizm bakan yardımcısı aylık maaşı: 39 bin 357 TL. Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (dokuz üye) huzur hakkı toplamı (yıllık): 1040000 dolar. Her bir YK üyesinin huzur hakkı (yıllık): 1.040.000/ 9= 115.555 dolar.

Her bir YK üyesinin huzur hakkı (aylık): (115.555/ 12)x 14,80= 142.518 TL. (23.03.2022 itibariyle 1 dolar= 14,80 TL). Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (dokuz üye) ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205 dolar. Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205/ 9= 107.023 dolar.

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (aylık): (107.023/ 12)x14,80= 131.995 TL. (23.03.2022 itibariyle 1 dolar= 14,80 TL)”

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