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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: Çift maaşlı bakan yardımcısının üçüncü maaşını tespit ettik

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, çift maaşlı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün üçüncü yerden aldığı maaşı da tespit ettiklerini söyledi. Yavuzyılmaz, bakan yardımcısının aylık toplam 81 bin 5 lira aldığını kaydetti.

Fotoğraf: AA

CHP’li vekil daha önce Gül’ün aynı zamanda Sun Express yönetim kurulu üyesi olduğunu ve bakan yardımcılığından aylık 27 bin 917 lira, Sun Express yönetim kurulu üyeliğinden aylık 3 bin 750 avro (39 bin 262 lira) aldığını bildirmişti.


Yavuzyılmaz, bugünkü paylaşımında Gül’ün aynı zamanda Eximbank yönetim kurulu başkanı olduğunu ve bu mevkiden aylık 10 bin 370 lira ve yıllık dört maaş ikramiye aldığını kaydetti.

CHP’li vekil kaynak olarak Eximbank genel kurul tutanağını gösterdi.

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Akşam Postası / 14 Haziran 2021

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