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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li vekil: İki bakan yardımcısı ve bir danışman Emlak Konut yönetiminde

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, iki bakan yardımcısı ile bir danışmanın Emlak Konut A.Ş. yönetim kurulunda yer aldığını bildirdi.

Yavuzyılmaz, İçişleri bakan yardımcısı Muhterem İnce, Gençlik ve Spor bakan yardımcısı Sinan Aksu ile Çevre ve Şehircilik bakan danışmanı Havvanur Yurtsever’in aynı zamanda Emlak Konut yönetiminde de görev aldığına dikkat çekti.


CHP’li vekil, bakan yardımcısı maaşının 30 bin 275 lira, Emlak Konut’un yönetim kurulu üyeliği maaşının da 12 bin 500 lira ve yıllık dört ikramiye olduğunu, aylık gelirin 46 bin 941 lirayı bulduğunu kaydetti.

Emlak Konut’un internet sitesine göre Havvanur Yurtsever 24 Kasım 2014’te yönetime girdi, bakanlıktaki görevine ise 2018 yılında atandı.

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