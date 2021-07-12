Dört bakan yardımcısı daha çift maaşlı çıktı

Tarım ve orman bakan yardımcıları Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı ve Ayşe Ayşin Işıkgece’nin Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığı’ndan maaş aldıkları ortaya çıktı.

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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bakan yardımcılarının aldığı ek maaşa dair hesabı Twitter’da paylaştı.

Dört bürokratın at yarışı düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olduğunu tespit ettiklerini aktaran CHP’li vekil, 6132 sayılı kanuna göre bürokratların bu pozisyondan brüt asgari ücretin dört katı aylık net ücret aldığını belirtti.

Buna göre yardımcılar 30 bin 275 liralık maaşlarına ek kurul üyeliğinden de aldıkları aylık 14 bin 230 lira ile aylık gelirlerini 44 bin 505 liraya çıkarmış oluyor.