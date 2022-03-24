Araştırma: Hollanda’da dini inancı olmayanların sayısı inananlardan fazla

Hollanda’da Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu’nun (SCP) araştırmasına göre, tanrının varlığını reddeden ateistler ile tanrının varlığının bilinemeyeceğini düşünen agnostiklerin sayısı artık ülkedeki inananlardan fazla.

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SCP’ye göre, Hollanda’da din ve dini topluluklar giderek daha fazla zemin kaybediyor. Sekülerleşme ise, kişisel özgürlük ve toplumda cinsel çeşitliliğin artmasına katkıda bulunuyor.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın aktardığına göre daha önce Hollanda’daki Hristiyanlar ve Müslümanları inceleyen Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu, bu kez de inançsızların durumunu araştırdı.

Hollanda’da, yıllardan beri toplumda inanmayanların oranı araştırılıyordu. Ancak Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu’nun son araştırmasında ateistler ve agnostikler arasındaki ayrıma da yer verildi.

‘Kilise ve Cami Dışı’ adlı araştırma, Hollanda nüfusunun yaklaşık yarısından fazlasının şu anda ateist veya agnostik olduğunu ortaya koydu. SCP’ye göre, 1960’ların ortası ve 1970’lerin sonunda yapılan ilk ölçümlerden bu yana, Hollanda toplumundaki inanmayanların oranı iki kat arttı.

En fazla artış 2000’li yılların ilk yarısında

İnançsızların sayısındaki artış, en fazla 2000’lerin ilk yarısında yaşandı. Ondan sonraki yıllarda rakamlar belli bir oranda sabitlendi.

SCP’nin yaklaşık 210 sayfalık raporuna göre ateistler ve agnostikler genellikle ‘hayatın anlamıyla ilgilenmediklerini’ söylüyor. İnanmayanlar, hayatın anlamını aramak yerine kendi hayatlarında anlam arıyorlar.

Araştırmaya katılan inançsızlar, ‘kendini geliştirmek, başkalarıyla ilgilenmek, yoğun deneyimler yaşamak ve daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmek gibi unsurları’ hayata anlam kazandırmanın yolları olarak görüyor.

SCP’ye göre, sekülerleşmenin kişisel özgürlük ve toplumda cinsel çeşitlilik hakkında olumlu sonuçları var.

Araştırma, Hollanda’da, din ve dini toplulukların, etkili sosyal aktörler olarak giderek daha fazla zemin kaybettiğini ortaya koyuyor.

Türkiye kökenli göçmenlerde durum ne?

Türkiye ve Fas kökenli Hollandalılara odaklanan araştırmaya göre Türkiye’den gelenlerin yüzde 86’sı ve Fas’tan gelenlerin ise yüzde 94’ü kendilerini Müslüman olarak adlandırıyor.

Türkiye kökenliler arasında inanmayanların sayısı son yıllarda biraz artarak yüzde 10’a ulaştı. Faslılar arasında ise inanamayanların oranı yüzde 5’le aynı kaldı.

SCP araştırmasına göre özellikle Türkiye kökenli Hollandalılar arasında camiye gidenlerin sayısı arttı. Fas kökenli Müslüman kadınlar arasında da başörtüsü giymeye başlayanlar daha çoğaldı.

Sosyal ve Kültürel Planlama Kurumu, Hollanda’daki Hristiyan, Müslüman ve diğer inananlar ve inanmayanlar arasında daha fazla yanlış anlama yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle politikacılara, ‘karşılıklı anlayış ve kabule odaklanmalarını ve herkesin tam olarak katılabileceği bir toplumu teşvik etmelerini’ önerdi.