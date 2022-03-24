Dokunulmazlığı kaldırılan HDP’li Güzel’e yakalama kararı

Yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Fotoğraf: HDP

AA’nın aktardığına göre Ankara başsavcılığı, ‘silahlı terör örgütüne üyelik’ suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden ‘yakalama kararı’ çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik emri çıkarttı.

Başsavcılık, karara gerekçe olarak Güzel’in ‘ifadesi alınmak üzere davetiyeye cevap vermemesini ve adresinde bulunamamasını’ gösterdi.

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

Güzel’in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamayla kaldırılmıştı.