AYM, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptalini isteyen başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için iki fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

Hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

AYM Genel Kurulu, iki ayrı başvuruyu görüştü. İki başvuruyu birleştiren Yüksek Mahkeme, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki TBMM kararının, anayasaya, yasaya ve TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

Bundan sonra ne olacak?

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda, bu karara karşı iptal istemli başvurularda AYM iptal istemini ‘kesin’ olarak karara bağlıyor. Ret kararının gerekçesinin yazılmasının ardından süreç tamamlanacak.

Güzel, dokunulmazlığı kaldırıldığı için hakkındaki soruşturma ve olası kovuşturma süreçlerinde, herhangi bir vatandaş gibi yargılamanın bütün kurallarına bağlı olacak.