Diken

Yaramazlara biraz batar!

AYM, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığını kaldıran TBMM kararının iptal istemini reddetti


Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararının iptalini isteyen başvuruyu reddetti.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için iki fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.


Hakkındaki Ankara başsavcılığınca açılan iki ayrı soruşturma doğrultusunda, 1 Mart’ta TBMM Genel Kurulu’nda dokunulmazlığı kaldırılan Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle AYM’ye başvurdu.

AYM Genel Kurulu, iki ayrı başvuruyu görüştü. İki başvuruyu birleştiren Yüksek Mahkeme, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki TBMM kararının, anayasaya, yasaya ve TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin oy birliğiyle reddine karar verdi.

Bundan sonra ne olacak?

TBMM tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi durumunda, bu karara karşı iptal istemli başvurularda AYM iptal istemini ‘kesin’ olarak karara bağlıyor. Ret kararının gerekçesinin yazılmasının ardından süreç tamamlanacak.

Güzel, dokunulmazlığı kaldırıldığı için hakkındaki soruşturma ve olası kovuşturma süreçlerinde, herhangi bir vatandaş gibi yargılamanın bütün kurallarına bağlı olacak.

HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM’de HDP’li Semra Güzel için karar günü

Komisyondan, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

HDP’li Güzel için savunma: Çözüm süreci suçsa herkes için suçtur!

CHP, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ‘Evet’ diyecek

HDP’li Güzel’in fotoğrafları, kapatma davasına ek delil olarak gönderildi

HDP’li Semra Güzel’in fezlekesi Meclis’te

SON HABERLER

KKM üç ayda ne kadar getirdi?

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) gerçek kişiler için ilk üç aylık vade bu hafta tamamlandı. Dolar kuru 11,6 lira seviyelerindeyken elindeki 100 bin lirayla KKM’ye geçen mevduat yatırımcısının parası, kurun 14,80’in üstünde olduğu bugünlerde 127 bin liraya yükseldi.

Warhol’un Monroe’su rekor kıracak

Mayısta açık artırmaya çıkacak ABD’li sanatçı Andy Warhol’un Marilyn Monroe portresinin rekor kırarak 200 milyon dolara (2,9 milyar lira) alıcı bulacağı tahmin ediliyor.