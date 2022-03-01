HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yasama dokunulmazlığı, TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamayla kaldırıldı.

Fotoğraf: HDP

Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

TBMM Hazırlık Komisyonu da oy çokluğuyla Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Güzel adına savunmayı HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç yaptı. Oluç, DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını hatırlatarak “Bir sivil polisin Meclis’te Orhan Doğan’ı başından tutarak polis otomobiline bindirmesini gösteren o meşum sahne ise, bu olayın sembolü olarak Kürt halkının zihinlerine kazındı. Ve asla unutulmadı, unutulmayacak da…” ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin tutuklanmasının ‘Kürt sorununu çözmeyeceğini’ belirten Oluç, ‘Kürtlerin kendi kimlikleriyle politika yapmasının engellenmek istendiğini’ savundu.

Oluç, fotoğrafların ‘çözüm süreci’nde çekildiğini belirterek şunları kaydetti: “Semra Güzel yazılı açıklamasında, yalnız kendisinin değil milyonlarca insanın geleceğe umutla baktığı, barışı arzuladığı ve Çözüm Süreci olarak adlandırılan süreçte kamplara uzun süredir göremediği sözlüsünü ziyaret etmek için gittiğini ifade etti. Ortalama zekâya sahip her vatandaş, önyargılarından sıyrılarak bu resimlere baktığında gerçekten iki kişi arasındaki duygusal yakınlığı görecektir. Örgüt üyesi olmayan ancak farklı zamanlarda, farklı amaçlarla kampları ziyaret etmiş başkaca kişiler de olmuştur ve bu kişilerle ilgili hiçbir soruşturma başlatılmamıştır. Bu durum, bugüne değin bir kişinin PKK kamplarına gitmesinin değil, gidiş amacına göre suç olarak nitelendirildiğini veya nitelendirilmediğini göstermektedir.”

Oluç’un savunması ve konuşmaların ardından oylamada Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

İlk fezlekede 313 kabul, 52 ret oyuyla Güzel’in milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı. İkinci fezleke için ise 327 kabul, 52 ret oyu çıktı. Oylama sonrası HDP milletvekilleri genel kurul salonunu terk etti.

AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacaklarını açıklamıştı.