Diken

Yaramazlara biraz batar!

TBMM’de HDP’li Semra Güzel için karar günü

TBMM Genel Kurulu bugün HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasını oylayacak.

Güzel’e ait iki fezleke ayrı ayrı görüşülecek, dokunulmazlığının kaldırılması halinde HDP’li vekil iki ayrı dosyadan yargılanacak.


Güzel’in, Adıyaman’da 2017’de düzenlenen operasyonda öldürülen PKK’lı Volkan Bora’yla çektirdiği fotoğrafları bazı medya organlarında yayımlanmıştı. Bunun üzerine, 24 Haziran 2018’de milletvekili seçilen Güzel’i yargılamak için fezleke hazırlanıp Meclis’e gönderilmişti.

TBMM Hazırlık Komisyonu da oy çokluğuyla Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar vermişti.

Dokunulmazlık fezlekesi bugün de genel kurulda ele alınacak. 

Görüşmeler sırasında HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Güzel adına savunma verecek.

Genel kuruldaki milletvekillerinin salt çoğunluğu ‘evet’ oyu kullanırsa Semra Güzel’in dokunulmazlığı kalkacak. Böylece HDP’li milletvekili Güzel’in yargılanmasının önü açılacak.

Görüşmeler öncesi HDP’li vekiller Meclis’te Güzel’e destek olmak için kısa bir eylem düzenledi. 

Fotoğraf: Diken

HDP’liler Meclis’in iki numaralı kapısından çıkarak, pankartlarla yürüdü.  

Görüşmeler öncesi konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, dokunulmazlığın kaldırılmasının ‘millet iradesine darbe’ olacağını belirtti. 

Komisyondan, HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması kararı

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