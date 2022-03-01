TBMM’de HDP’li Semra Güzel için karar günü

Otuz yılı aşkın süredir yürütülen geniş çaplı bir araştırmaya göre ağırlık kaldırmak, şınav çekmek, ağır bahçe işleriyle uğraşmak gibi yarım saatlik kas güçlendirici aktiviteler herhangi bir nedenden ölme riskini beşte bir oranında azaltabilir.