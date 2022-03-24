Zelenski, NATO liderlerine sitem etti: Bir uçak bile vermediniz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, NATO’dan yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirterek “NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin” dedi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali 29’uncu gününde.

Zelenski, bugünkü NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne video konferansla katılarak konuştu.

Ukrayna lideri, kendilerini Batı ile Rusya arasında ‘gri bir alanda hissettiklerini’ belirterek buna rağmen ‘Batı’nın değerleri için bir aydır savaştıklarını’ söyledi.

Zelenski, bir aydır dünyanın gözü önünde barışçıl bir devletin ve tüm küresel güvenliğin, onlarca yıldır askeri teknolojilere ve askeri insan gücüne yatıran Rusya tarafından yok edildiğini söyledi.

Ukrayna’nın ‘binlerce insanının hayatı, yıkılan şehirleri ve yaklaşık 10 milyon göçmeni pahasına kahramanca direndiğini’ vurgulayan Ukrayna lideri son bir ayda Rus ordusunun Ukrayna’ya 1000’den fazla füze fırlattığını söyledi.

Zelenski Rusya’nın ilk saldırdığı 24 Şubat’ta, NATO’ya Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması için başvurduğunu hatırlatarak şöyle devam etti: “Sizden net yanıt alamadık. Ukrayna’nın füzelere karşı güçlü silahları yok. Hava kuvvetlerimiz Rusya’ya kıyasla az. Dolayısıyla gökyüzündeki avantajları, kitle imha silahlarını kullanmaları gibi. Ukrayna ordusu bir aydır eşit olmayan koşullarda direniyor. Bir aydır aynı şeyi tekrarlıyorum. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi korumamız için Ukrayna’nın sınırsız askeri yardıma ihtiyacı var. Bu kadar insanımızı kaybetmeyelim diye sizden uçak istedik. Sizin binlerce savaş uçağınız var. Fakat bir uçak bile vermediniz. Şehirlerimizi korumak için tank istedik. Sizin en az 20 bin tankınız var. Bunların sadece yüzde birini istiyoruz. Ya verin ya da satın. Fakat buna da net yanıt duymadık. Yardım taleplerine net yanıt verilmemesi savaş sırasında en korkunç şey.”

Yaşananlardan NATO’yu sorumlu tutmadığını söyleyen Zelenski, “NATO hala Ukraynalıların Rus saldırılarından ölmesini önleyebilir. İhtiyacımız olan tüm silahları bize verin” dedi.

Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’yla yetinmeyeceği, NATO’nun doğu üyeleri Polonya ve Baltık ülkelerine doğru gideceğini de öne sürdü.