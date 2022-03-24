NATO Ukrayna’ya desteği artırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek konusunda anlaştı” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 29’uncu gününde.

NATO Zirvesi bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi.

Stoltenberg zirvenin ardından özetle şunları söyledi:

* Ukrayna’ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık.

* Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir.

* Çin, Rus işgaline ekonomik veya askeri destek sağlamamalı.

* Çatışmanın Avrupa’da bir savaşa, NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım.

Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı

NATO’nun 13’üncü genel sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi 30 Eylül 2023’e kadar uzatıldı. Norveç’in eski başbakanı Stoltenberg, 2014’ten beri Nato Genel Sekreteri.

Stoltenberg, Danimarkalı Anders Fogh Rasmussen’den sonra genel sekreter olmuştu.

NATO liderlerinden ortak bildiri

NATO liderlerinin ortak bildirisinde ise özetle şunlar dendi: “Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanı Putin’i bu savaşı derhal durdurmaya ve Ukrayna’dan askeri güçlerini geri çekmeye ve Belarus’u saldırganlığa suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz.”