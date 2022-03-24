İktidar sporu esir mi alıyor?

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP ve MHP’nin hazırladığı yeni spor yasa teklifiyle sporun siyasetin esiri olacağını savundu.

Fotoğraf: AA

‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi’, bugün Meclis başkanlığına sunuldu. 60 maddeden oluşan teklifle ‘spor anonim şirketi/spor kulübü yönetici’ tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınması planlanıyor. Spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılıp Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescille kurulmaları sağlanacak. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacak.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında naklen yayınların TRT tarafından ücretsiz şekilde yapılmasını öneren Adıgüzel, düzenlemenin spor kulüplerini dernek statüsünden şirkete çevireceğini öne sürdü.

‘Uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar’

Adıgüzel şöyle devam etti: “Bütün spor kulüpleri borç batağında. Türk Ticaret Kanunu’na tabi olur olmaz, ertesi sabah hepsi iflas eder. Birçok büyük spor kulübünün bu şekilde borç-iflas kıskacıyla kayyıma ve uluslararası şirketlere satılma ihtimali doğar.”

‘Sporda 20 Temmuzdarbesinin hazırlığı’

CHP’li vekile göre düzenleme spor kulüplerinin denetimlerini karmaşık, gençlik ve spor bakanına yönetimleri tek başına görevden alma yetkisi verdiği için seçimleri anlamsız hale getirecek: “Spor kulüplerinin bir mali disipline alınması için toplumda beklenti var. Bu beklentiden nemalanmak isteyen AKP yönetimi ve spor bakanı var. Bu teklif, sporda 20 Temmuz darbesinin hazırlığıdır.”

‘Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da yanıltarak bu kanun teklifini TBMM’ye getirdiğini’ öne süren Adıgüzel, “Teklifle siyaset, sporu esir alacaktır. Sporun finansal yönetimi topyekun krize adaydır” dedi.