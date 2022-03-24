Erdoğan: Savunma yaptırımlarının kaldırılması müttefiklerle ortak menfaat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir” dedi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna’yı işgali 29’uncu gününde.

Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin ardından konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

* Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna’yla uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

* Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.

* NATO’nun, mevcut savaş ortamında Ukrayna’ya siyasi ve pratik desteğini sürdürürken gerçekçi ve stratejik bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır.

* Türkiye, ittifak dayanışmasını esas alarak NATO’nun caydırıcılık ve savunma tedbirlerine katkıyı sürdürecek. Müttefiklerimizden aynı dayanışmayı bekliyoruz.

* Türk savunma sanayi ürünlerinin başarıları ortadayken bu alanda karşılaştığımız engellemelerin hiçbir makul gerekçesi olamaz.

* Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanmasını, gündeme dahi gelmemesi gerekir. Bu konudaki beklentilerimizi liderlerle paylaştım.

* Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır.

* Putin ve Zelenski ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz.

* Türkiye’nin ara buluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız. Bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik.

ABD’nin Türkiye’ye S-400 yaptırımları

ABD, Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

Yaptırımlar arasında, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı’na ABD’nin tüm ihracat lisanslarının yasaklanmasının yanı sıra, başkanı İsmail Demir ve Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit’in varlıklarının dondurulması ve ABD vizelerinin yasaklanması yer alıyor.